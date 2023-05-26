KTÖS 12 okulda, KTOEÖS tüm okullarda grevde

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekme çağrısı yaparak, bugün örgütlü oldukları tüm okullarda greve devam ettiklerini ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.

Eylem, kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olacağını belirterek, kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha Öğretmenler Değişiklik Yasası’nı geri çekme çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün12 okulda 3 saatlik grev yapacağını ve aynı gün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığı, yetersizliğini örtmek için de suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen “Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı”na sarıldığını iddia etti.

“Gerçek eğitim gündemlerimizden biri deprem risk raporu ve okul güvenliğidir.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için bugün saat 08.00-11.00 saatleri arasında, yayımlanan deprem risk raporu sonrası öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmamış 12 okulda grevde olacaklarını ve aynı gün saat 11.00’de de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Maviş, grevde olacak olan okullar listesini şöyle açıkladı:

“1. Alaniçi İlkokulu