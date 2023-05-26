KTÖS 12 okulda, KTOEÖS tüm okullarda grevde

KTÖS, riskli okul binaları olan 12 okulda, KTOEÖS ise tüm okullarda bugün grevde olacak ve sınavlar yapılmayacak.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası (KTOEÖS), bugün 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarda grevde olduklarını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.
KTEÖS Başkanı Selma Eylem, Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacağını belirterek, dayatmalara boyun eğmeyerek, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
Eylem, kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olacağını belirterek, kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha Öğretmenler Değişiklik Yasası’nı geri çekme çağrısı yaptı.
Eğitim Bakanlığı ve hükümetin dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürdüğünü ileri süren Eylem, “Öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya, zayıflatmaya, öğretmeni, okul idarelerini baskı altına almaya çalışmaktadır. Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
KTÖS 12 okulda grevde
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün12 okulda 3 saatlik grev yapacağını ve aynı gün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığı, yetersizliğini örtmek için de suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen “Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı”na sarıldığını iddia etti.
“Gerçek eğitim gündemlerimizden biri deprem risk raporu ve okul güvenliğidir.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için bugün saat 08.00-11.00 saatleri arasında, yayımlanan deprem risk raporu sonrası öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmamış 12 okulda grevde olacaklarını ve aynı gün saat 11.00’de de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.
Maviş, grevde olacak olan okullar listesini şöyle açıkladı:
“1. Alaniçi İlkokulu
- Arabahmet İlkokulu
- Değirmenlik İlkokulu
- Karakol İlkokulu
- Konuklar İlkokulu
- Lefke İstiklal İlkokulu
- Mormenekşe İlkokulu
- Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu
- Şht. Tuncer İlkokulu
- Yeni Erenköy İlkokulu
- Yeniboğaziçi İlkokulu
- Zümrütköy İlkokulu”