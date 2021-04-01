KTOEÖS’ten açıklama

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun “ne yama, ne rehin” olmayacağını belirtti.

Gökçebel yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk toplumunun talebi nettir. Kıbrıs Türk toplumu yıllardır varoluş mücadelesi vermektedir. Kendi kültürü, dini, dili, yaşam biçimi, sosyal yapısıyla oluşturduğu toplumsal yapısına, varlığına sürekli baskılar, dayatmalar yapılmasına rağmen varlığını korumuştur” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, AK Parti’yi, Türkiye’deki yönetim, ekonomik, sosyal anlayışını KKTC’de de dayatma çabasında olmakla eleştirdi

Gökçebel, açıklamasında şu soruları yöneltti:

“Pandemi döneminde gelirini, işini kaybeden, borç yükü altında kırılan çalışanlara dayatılan paket ekonomik midir? Siyasi midir? Yasadışı bir şekilde HP’nin kaldırılmak istenmesi yerine, çok zenginlere servet vergisi cesareti yok mudur? Okulları açmak istiyormuş gibi yaparak gazinoları çalıştırma amacındaki kapalı turizm uygulaması nedir? Mutasyonlarla birlikte Türkiye’de Covid-19 patlamışken uçak sayısını arttırma, karantinasız galalar yapma, toplumun sağlığını hiçe sayma kimin aklıdır? Kime karşı yapılmaktadır? Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarının, eşitliğinin uluslararası hakkının devam ettirileceği, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortaklığından vazgeçip, ilhak naralarını yükseltmek, egemen devlet olmak mıdır? Bu politika Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklemek değil midir?”

Gökçebel, “Bu toplum ne istediğini İnönü Meydanı’nda haykırmıştır. ‘Ne yama, ne rehin’ olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur, size de duyuracaktır.”dedi.