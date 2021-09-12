KTOEÖS: Yüz yüze eğitim sürdürmeye niyetiniz var mı?

Sendikamız 8 Eylül 2021 tarihinde yaptığı basın toplantısında yüz yüze eğitimin neden önemli olduğunu, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için alınması gereken önlemleri, sürdürülebilir yüz yüze eğitim için çözüm önerilerini ortaya koymuştu.

Eğitim Bakanlığının okulların açılmasına üç gün kala aldığı “Seyreltilmiş Eğitim Modeli” tekrar gözden geçirilmelidir. Daha önceden de ortaya koyduğumuz gibi çift tedrisat uygulamasına geçilerek, öğrencilerimizin okula 5 gün gelmesi sağlanmalı, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden ödün verilmemelidir. 178 sınıfımızda öğrenci sayısı 30’un üzerindedir. Öğrencilerimizin sınıflarda bu yüksek sayılarla bulunması, sosyal mesafenin korunmasını mümkün kılmayacak ve bulaş riskini artıracaktır.

Çift tedrisat uygulaması için ihtiyaç duyulan öğetmen alımı için yıllık 12 milyon TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır.

2020-2021 yıllarında KKTC Dış temsilcilikler için 132 milyon TL ayrılmıştır.

2020-2021 yıllarında siyasi partilere 34 milyon TL ayrılmıştır.

Din İşleri Dairesine 44 milyon TL ayrılmıştır.

Dernek ve birliklere 58 milyon TL ayrılmıştır.

Sabit görüntülü radarlar için 12 milyon TL ayrılmıştır.

Külliye ve saray yapımı için 14 milyon TL ayrılmıştır

2020-2021 Eğitim yılı için Eğitim Bakanlığı bütçesinden taşımacılık için 89 milyon TL ayrılmış ve bu meblağın neredeyse yarısı kullanılmamıştır.

“Bütçe yoktur” bahanesinin arkasına sığınmadan çocuklarımızın fırsat eşitliği temelinde, sağlıklı ve güvenli okullarda yüz yüze eğitim alması sağlanmalıdır.

Bizler bir kez daha yetkililere soruyoruz: Okulları açmış olmak için mi açıyorsunuz?