KTOEÖS: Kamu çalışanları bütünlüklü şekilde ele alınmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öğretmenlerin çalışma koşulları, hakları, statüleriyle ilgili yıllar içinde ciddi sıkıntılar oluştuğunu belirterek, sorunların çözümü için Cumhuriyet Meclisi’ne ve siyasi partilere öneri sundu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel imzalı açıklamada, kamu çalışanlarının çalışmışlıklarının, baremlerinin, kıdemlerinin bütünlüklü olarak ele alınıp düzenlenmesi istenirken KTHY çalışanları için yeni yasa önerisi hazırlanmasının adil bulunmadığı belirtildi.

Öğretmenler Yasası ile “Göç Yasası” olarak da adlandırılan 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda değişiklik de talep edilen açıklama şöyle:

“2008’den sonra işe giren tüm çalışanlar İhtiyat Sandığı ve Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasasına dahildir. Bu fonların Fon Yönetimi tüm kesimlerin temsiliyetini sağlayacak şekilde oluşturulmalı, bu fonun üyesi olan öğretmenler de mutlaka fon yönetimine dahil edilmelidir.

Fondaki paranın enflasyon karşısında korunması için önlemler alınmalı, en az yarısı döviz olarak saklanmalıdır.

İhtiyat Sandığında kamu çalışanları için de yüzde 5 çalışan ve yüzde 5 devlet katkısı (işçilerdeki gibi) değişmelidir. (Kamu çalışanlarına yüzde 4-4 kesinti adil değildir.)

Fonlara yapılan yatırımların yüzde 67’si en düşük ücretten yatırılmakta ancak fondan herkes ortalama oranlara göre emeklilik almaktadır. Yatırımların barem olarak artışı sağlanmalı, yüksek enflasyon da göz önüne alınarak emeklilik öncesi son maaşlar emeklilik maaşını ve ikramiyeyi etkilemelidir.

47/2010 sayılı yasaya tabi öğretmenlerin vergi dilimlerinin alt basamağında vergi ödenmesi sağlanmalıdır.

47/2010 sayılı yasanın mağduru öğretmenlerin (terfilerinin de olmadığı düşünülerek) barem topuna 27 yılda gelişleri, 20 yılı geçmeyecek şekilde tadil edilmelidir. (Yasaya eğitim hizmetleri sınıfı eklenmelidir.)

Tüm öğretmenlere 1/5 yıpranma payı verilmeli ve bu fiili hizmetten sayılmalıdır. (55 yaş emeklilik hakkı olmalıdır.)

Tüm öğretmenlerimize (isteğe bağlı) doğumdan sonra en az 6 ay ebeveynlik izni kullanma hakkı verimleridir.

Öğretmenler Yasasının (25/85) 65. maddesinde yer alan görev riski / kira desteği/ yolluk yüzde 10 verilmeli ve emeklilik hakkı kazandırmalıdır.

Öğretmenlerin 2’nci üniversite, master, doktora yapmaları, barem karşılığını şartsız almaları, ödenekli/ ödeneksiz kurs veya eğitime katılmalarını teşvik edecek düzenlemeler yapılmalıdır.”