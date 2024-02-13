KTOEÖS, Başbakanlık önünde HP oranını protesto ettiği eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yüzde 3,84 olarak açıklanan ocak ayı Hayat Pahalılığı oranının “doğru olmadığı ve gerçek olmayan verilerle elde edildiği” gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Eylem sırasında Başbakanlık önünde, 4 kişilik ailenin kahvaltı masrafı hesaplanarak hazırlanan kahvaltı masası kuran sendikacılar, bazı tüketim maddelerinde Aralık 2023’ten bu yana meydana gelen fiyat artışlarını gösteren dövizler taşındı.

-Eylem: “3,84 oranının gerçek verilerle doğru bir şekilde hesaplamış olması mümkün değildir”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemde yaptığı konuşmada, temel gıda maddeleri ve tüm ürünlere yapılan zamların ortada olduğunu kaydederek, 3,84 oranının gerçek verilerle doğru bir şekilde hesaplamış olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Eylem, “Bu sonuç ancak gerçek olmayan verilerle elde edilebilecek bir orandır, sahtedir. TÜFE oranını düşük göstermek için kullanılan veya yararlanılan hizmet ve mallar da gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Oran hesaplanırken temel mal ve hizmetler yerine “perdelik kumaş, ruj, TC/KKTC piyango bileti, saksı çiçekleri” gibi kalemlerin dikkate alındığını savunan Eylem, bunu “ali cengiz oyunu” olarak değerlendirdi.

Açıklanan HP oranı ve TÜFE kapsamını ise “halkla alay etmek, dalga geçmek” olarak niteleyen Eylem, şöyle devam etti:

“Türkiye’de HP oranı 6,70 olarak açıklanmıştır. Bu hesaba göre, döviz karşısında değer kaybetmeye devam eden TL’nin merkezi Türkiye, TL kullanan ancak birçok mal ve hizmeti döviz üzerinden ödeyen bizden daha pahalı bir ülkedir… UBP- DP -YDP hükümeti, kimi kandırıyorsunuz? Enflasyon artmakta, alım gücü düşmekte, halk fakirleşmektedir. Orta sınıfı yok etmekte, HP oranını düşük göstermek için bin bir takla atmaktasınız. Asgari ücretle çalışanları, göç yasasına tabi çalışanları açlık sınırı altında yaşamaya mahkum etmektesiniz.”

“HP artış demek değil, halkın alım gücünü korumaktır” diyen Eylem, hükümeti, gerçek verilerle gerçek oranları ortaya koymaya ve halkın alım gücünü yükseltmek için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

-Karaoğlulları: “Hayat pahalılığı oranının 3,84 olarak açıklanması matematiğe ve mantığa aykırıdır”

KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları da konuşmasında, bazı tüketim maddelerinin Aralık 2023’ten Ocak 2024 ‘e kadar fiyatlardaki değişim oranını aktardı.

Karaoğulları, bu dönemde kuzu etinin yüzde 52; dana kıymasının yüzde 36; 1 litre sütün yüzde 31; fabrikasyon yapılmış hellimin yüzde 28; 6 adet yumurtanın yüzde 12; tavuğun yüzde 15; elektriğin yüzde 7 ve çocuk bezinin yüzde 66 oranında arttığını belirtti.

Bu çerçevede, hayat pahalılığının 3,84 olarak açıklanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Karaoğulları, Türkiye’de yüzde 6.7 açıklanan ocak ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 3,84 olmasının ise “matematiğe ve mantığa aykırı” olduğunu savundu.

Karaoğulları, 4 kişilik bir ailenin 2 ekmek, 6 yumurta, 565 gram salatalık, 860 gram domates, bir beef, yarım kilo zeytin, 1 litre meyve suyu, 1 adet hellim ve 1 litre süt ile yapacağı kahvaltının 650 TL tutarında olduğuna işaret etti.