KTOEÖS: Bakanlıkla sadece dönemin bitirilmesi konusunda uzlaştık

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’yla varılan mutabakatın, öğretmenler, müdür ve muavinlerle yapılan görüşmelerden aldıkları görüşle dönemin bitirilmesi yönünde olduğunu açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dün yapılan görüşme sonrasında katıldığı bir televizyon programında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu ve yasayla yapılan saldırılar konusunda uzlaşıldığı algısı yaratıldığını vurguladı.

Eylem, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan saldırı ve dayatmalara karşı, eğitim ve okul sorunlarına karşı sürdürdüğümüz mücadele devam edecektir. Bakanlıkla varılan mutabakat, öğretmenlerimiz, müdür ve muavinlerimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşle dönemin bitirilmesi yönündedir. Eğitimde yaratılan kaosun, verilen zararın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu sayın bakandır. Bilinmelidir ki, öğretmene, sendikalarına, topluma, haklara karşı yapılan saldırılara karşı, yasayla yapılan dayatmalara ve tüm dayatmalara karşı mücadelemiz artarak devam edecektir.”

KTOEÖS, bugün saat 11.30’da Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde basın toplantısı düzenleyerek, eğitim ve okulların içinde bulunduğu durum değerlendirilecek.