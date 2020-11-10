KTOEÖS: Bakanlık pandemi yokmuş gibi davranıyor

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı “pandemi yokmuş gibi davranmak; öğretmen, öğrenci ve halk sağlığıyla oynamakla” suçladı.

KTOEÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na şöyle seslendi:

“Sağlık Bakanlığı’nı dikkate alın ve öğrencileri, öğretmenlerin ve halkın sağlığını tehlikeye atacak şekilde kalabalık oluşturma kararınızdan vazgeçin.”

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın “100 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin salgın açısından risk oluşturacağını” yazılı olarak bildirmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “bu görüş yokmuş gibi davrandığını” savundu.

Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hala daha “pandemi yokmuş gibi” davrandığını, “kalabalık kortej dayatması” yaptığını, “öğrenci, öğretmen ve halkın sağlığıyla oynadığını” öne sürdü.

Okullarda temizlik malzemelerinin ilk haftada tükendiğini, okul idarelerinin kendi çözümlerini üretmeye çalıştığını, okullara bütçe ayrılmadığını ifade eden Eylem, şöyle devam etti:

“Birçok okulumuzda vakaya rastlanmaya başlanmıştır. Kış gelmektedir ancak pandemi hastanesi hala daha hazır hale getirilmemiş durumdadır. Hala daha pandemi dönemine özgü düzenlenmesi gereken tüzükler, müfredatlarla ilgili gerekli adım atılmamıştır. Genelgelerle, el yordamıyla eğitim yönetilmeye çalışılmaktadır. Belirsizlik, plansızlık ve kaos her alana hakim haldedir.”

Açıklama şöyle:

Derdiniz ŞOV, ŞATAFAT mı?

EĞİTİM, SAĞLIK mı?

Okullarımızda yüz yüze eğitimin salgın nedeniyle seyreltilmiş şekilde yapılmasına karar veren, yapılacak olan 1. dönem ara sınavlarının yine seyreltilmiş şekilde yapılması kararını alan, okullara gönderdiği 29 Ekim genelgesiyle kalabalık kortej yapılmasını öngören ancak sendikamızın uyarısı üzerine, Sağlık Bakanlığının 100 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin salgın açısından risk oluşturacağını yazılı olarak bildirmesine rağmen bu görüş yokmuş gibi davranan ve okullara gönderdiği genelgeyi değiştirmeyip öğrenci ve öğretmenlerimizi tehlikeye atan ve iki yüzlü bir siyaset yapan Eğitim Bakanlığı hala daha pandemi yokmuş gibi davranmakta, bir kez daha hem de daha kalabalık, daha ‘şatafatlı’ kortej dayatmasıyla öğrenci, öğretmen ve halkımızın sağlığıyla oynamaktadır.

Oysa bütçe ayrılmayan okullarımızda temizlik malzemeleri ilk haftanın sonunda tükenmiştir. Okul idarelerimiz kendi çözümlerini üretmeye çalışmaktadır.

Okullara tek kuruşluk bütçe ayrılmamaktadır ama iş şova gelince milyonlarca lira harcanmaktadır.

Birçok okulumuzda vakaya rastlanmaya başlanmıştır. Kış gelmektedir ancak pandemi hastanesi hala daha hazır hale getirilmemiş durumdadır. Hala daha pandemi dönemine özgü düzenlenmesi gereken tüzükler, müfredatlarla ilgili gerekli adım atılmamıştır. Genelgelerle, el yordamıyla eğitim yönetilmeye çalışılmaktadır. Belirsizlik, plansızlık ve kaos her alana hakim haldedir.

Eğitimi yönettiğini zannedenlere çağrımızdır;

100 kişiden fazla oluşacak kalabalığın salgın açısından riskli olacağını size yazılı olarak bildiren

Sağlık Bakanlığını dikkate alın!

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak şekilde

kalabalık oluşturma kararınızdan vazgeçin!

Derdiniz ŞOV, ŞATAFAT mı?

EĞİTİM, SAĞLIK mı?

Halkımıza açıklayın, izah edin!

Selma EYLEM

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)