KTMMOB Meclis önünde eylem yapacak

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulması nedeniyle KTMMOB 31 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00’da Meclis önünde eylem kararı aldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genişletilmiş Yönetim Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulması gündemiyle 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı Birlik binasında yoğun bir katılımla değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir.