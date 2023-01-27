KTMMOB Meclis önünde eylem yapacak

KTMMOB 31 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00’da Meclis önünde eylem kararı aldı.
UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulması nedeniyle KTMMOB 31 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00’da Meclis önünde eylem kararı aldı.
Açıklama şöyle:
ÖNEMLİ DUYURU
KTMMOB MECLİS ÖNÜNDE EYLEME GİDİYOR
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genişletilmiş Yönetim Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulması gündemiyle 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı Birlik binasında yoğun bir katılımla değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir.
KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda yasa değişikliği önerisine karşı olunduğu kararı alınmıştır.
31 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00’da yasamıza, mesleğimize, toplumumuza kültürümüze sahip çıkmak adına Birlik binasından Cumhuriyet Meclisi önüne yürünecek ve Meclis önünde eylem gerçekleştirilecektir.
KTMMOB Yönetim Kurulu (a)
Tunç Adanır
Genel Başkan
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