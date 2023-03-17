KTMMOB, İmar Yasası değişikliğini Yeşil Barış Hareketi’yle de görüştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTMMOB, İmar Yasası değişikliğini Yeşil Barış Hareketi’yle de görüştü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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KTMMOB

İmar Yasası’nda yapılacak değişiklikle ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş alan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yeşil Barış Hareketi ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, toplantıya KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik, Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi Buket Asilsoy ve Yeşil Barış Hareketi Temsilcileri Doğan Sahir ile İzlem Nizam katılım gösterdi.


İmar Yasası’nda yapılacak değişiklikle ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş alınarak sürecin en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

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Tags:İmar Yasası değişikliğiKTMMOBYeşil Barış Hareketi
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