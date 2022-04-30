KTMMOB EMO’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası (KTMMOB EMO) Başkanı Üner Kutalmış, beraberindeki heyetle birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, 26 Nisan 2022 Salı günü, saat 15:30’da, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti.

Ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, KTMMOB EMO Yazmanı Mehmet Toycan, Yedek Üyeler Enver Ulaş ile Çizge Tekeli Çelik de yer aldı. Eğitim ve proje çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılan ziyarette, ayrıca Prof. Dr. Hocanın ile KTMMOB EMO Bilim Dergisi için röportaj yapıldı. Ziyaret sonrasında KTMMOB EMO heyetine Prof. Dr. Hocanın tarafından hediye takdiminde bulunuldu.