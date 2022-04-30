Dünya Tasarım Günü UKÜ’de “Çizim Fırtınası” Temalı Etkinlik ile kutlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), Grafik Tasarım Bölümü ve Grafik Kulübü tarafından Dünya Tasarım Günü kapsamında “Çizim Fırtınası” temalı tasarım etkinliği gerçekleştirildi.

GSTMF Öğretim Üyesi ve Grafik Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gökaşan, tasarımın günlük hayattaki önemini vurgulayan ve uluslararası bir gün olarak kutlanan 27 Nisan Dünya Tasarım Günü kapsamında gerçekleştirilen “Çizim Fırtınası” konseptli tasarım etkinliğine GSTMF öğrencileri ile Grafik Kulübü üyelerinin katılım gösterdiklerini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Gökaşan, etkinlik kapsamında öğrencilerin tasarladıkları çizimleri arkadaşlarıyla değiştirdiklerini belirterek, “Bu sayede etkileşim, çeşitlilik, yaratıcılık ve işbirliği gibi kavramları deneyimleme şansı yakaladılar. Ayrıca ortak bir yaratım süreci ile sanat ve tasarımı birleştirmeleri sağlandı” ifadesini kullandı.

Dünya Tasarım Günü’nün kulüp öğrencilerinnin işbirliği çerçevesinde geniş katılımlı bir etkinlikle kutlanmasının önemine işaret eden Gökaşan, öğrencilerin dünya ile aynı gün kutlanan bir yarışmanın parçası olmaları konusunda cesaretlendirildiğini ve yeni etkinlikler için çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Gökaşan, grafik tasarımcılarının iletişimi daha pratik hale getiren dokunuşlarla güçlendiren tasarımcılar olduklarını anımsatarak, önümüzdeki dönemlerde daha farklı projelerle bu alanın görünürlüğünü artırmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.