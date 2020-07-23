Kıbrıs

KTMMOB, Emirnameyle ilgili ara emri kararından memnun

23 Temmuz 2020
KTMMOB

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesiyle ilgili bugün verilen ara emri kararını değerlendiren Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, “muhtemel imar talanının önüne geçilmesi için önem taşıyan kararı” memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Aysal, 27 Aralık 2019’da son şekli verilen ve üzerinde tüm tarafların asgari müşterekte uzlaştığı Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın derhal yayınlanması gerektiği yönünde irade gösterilmesi çağrısını yinelediklerini de belirtti.
Aysal yazılı açıklamasında, 14 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi Değişikliğinin, Başbakan tarafından 15 Temmuz 2020’de geri alınmasına ilişkin olarak Yüksek İdare Mahkemesi’nde KTMMOB adına Şehir Plancıları Odası aracılığıyla avukatlar Mehmet Şahoğlu ve Öncel Polili tarafından yapılan başvuruda, yapılan işlemin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin ara emri verildiğini kaydetti.
“Gelinen süreçte yaratılan kaos ve belirsiz ortamdan kaynaklı yaşanması muhtemel imar talanının önüne geçilmesi bakımından büyük öneme haiz mezkur karar, hukukun üstünlüğüne inanan KTMMOB tarafından memnunlukla karşılanmıştır” diyen Aysal, hukuk devletine inançlarını yineledi.
Aysal, 27 Aralık 2019’da son şekli verilen ve üzerinde tüm tarafların asgari müşterekte uzlaştığı Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın derhal yayınlanması gerektiği yönünde irade gösterilmesi çağrısını yineledi.


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