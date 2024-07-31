KTHS: Herkesin yolu acil servislere düşebilir!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların uzun zamandan beri devam etttiğini, hastaların bekletilmesi sonucu yaşam kayıpları veya sakatlıklara yol açabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtirken Sağlık Bakanlığı’nı popülist politikalar izlemekten vazgeçip sağlık hizmeti sunumuna uygun olarak düzenleme yapmaya davet etti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası yaptığı paylaşım:

Ülkemizde kamu sağlık hizmetlerindeki eksiklik ve aksaklıkların uzun yıllardır artarak devam ettiği hepimizin bildiği bir gerçektir.

Son dönemlerde nüfustaki plansız artışın yanı sıra ekonomik yıkımın da etkisi ile kamu sağlık hizmetlerine olan talep hızla artmakta, açık giderek büyümektedir.

Ülkemizde bulunan ve ikinci basamak sağlık hizmeti veren Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Cengiz Topel Devlet Hastanesi kısıtlı hekim sayısı, eksik personel ve sınırlı imkanlarla hastalarımıza hizmet vermeye çalışmaktadır. İlçelerdeki bu hastanelerimize müracaat eden hastaların daha ileri tetkik, tedavi ve araştırma ihtiyacı olması durumunda sevk edildikleri, ülkemizin en üst düzey kamu hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de maalesef artan talebi karşılamaktan uzak olanaklar randevularda ve bekleme listelerinde uzamalara neden olmaktadır.

Acil servisler, sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan, yaşama tutunma mücadelesi verilen yerlerdir. Acil sağlık hizmetlerinin tam teşekküllü hastanelerde, uzman ekiplerle multidisipliner yaklaşımla sürdürülmesi çok önemlidir. Acil servislerde hastanın bekletilmesi ya da eksiklik, aksaklık olması, yaşam kayıpları veya sakatlıklara yol açabilecek sonuçlar doğurabilmektedir.

Acil tıp hizmetleri, hekimlerin ayrı uzmanlık alanlarından birisi olup mevcut acil tıp uzmanı kadromuzun en verimli şekilde ve yeterli ekip ve olanaklarla görev yapması hastalarımızın alacağı hizmet açısından da son derece hayatidir.

Ancak maalesef durum hiç de böyle değildir. Her gün yüzlerce hastanın müracaat ettiği ilçe hastanelerimizin acil servislerinde tek bir hekimin görev yapması, belirli bir saatten sonra kayıt memuru, güvenlik görevlisi, kapıcı, hatta laboratuvar ve röntgen hizmetlerindeki portör (taşıyıcı personel) eksiklikler kabul edilebilir değildir. İleri yaşam desteği, tetkik ve tedavi hizmeti vermesi beklenen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de acil servis hekim kadrolarında yaşanan eksiklikler nedeni ile hizmetin sürdürülebilmesi mecburi hizmet görevlisi diğer uzmanlık alanlarındaki hekimler ve asistan hekimlerin takviyesi ile mümkün olmaktadır.

Son olarak tek bir hekimin görev yapmakta olduğu Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisine müracaat eden bir hastanın, hayatı tehdit edici atar damar yaralanmasına müdahale etmekte olan doktoru beklemek istememesi nedeni ile yaşanan, şiddete varan tartışma, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlık hizmeti sunumundaki hekim ve personel yetersizliği ve hastanelerdeki kısıtlı olanaklar sağlık çalışanları ile hastaları zor durumda bırakmakta ve karşı karşıya getirmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti bu konuda uyarır, asli ve hayati ödevlerini yerine getirmelerini hatırlatırız.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) olarak, aylardır, Sağlık Bakanlığı’na acil servislerin hekim kadrolarının tamamlanması gerektiğine dair uyarı yapmakta, geniş katılımlı bir toplantı talep etmekteyiz. Hekim eksikliği yanında hemşire, yardımcı personel, güvenlik görevlisi, kayıt görevlisi gibi sağlık çalışanı eksiklikleri hizmetlerde ciddi aksaklıklara ve memnuniyetsizliklere yol açmaktadır. Hizmeti veren sağlık çalışanlarını da hizmet alan hastaları da mağdur etmektedir.

Tüm acil servislerin kadrolarındaki hekim sayılarının her gün tüm vardiyaların yeterli sayıda hekimle döndürülebilecek şekilde acilen tamamlanması şarttır. İstisnasız tüm acil servislerde hemşire, personel, güvenlik görevlisi, kayıt memuru ve kapıcı sayılarının her gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tamamlanması şarttır. Mevcut durum halkın sağlık hakkını kullanmasına olanak vermeyen, sağlık hizmetini ulaşılmaz kılan bir haldedir.

Sağlık Bakanlığı’nı popülist politikalar izlemekten vazgeçip, basamaklı sağlık hizmeti sunumuna uygun olarak düzenleme yapmaya, sağlık servislerindeki hekim ve diğer insan kaynaklarını ihtiyaca cevap verebilecek şekilde artırmaya ve mevcutları verimli kullanmaya davet ederiz.

TIP-İŞ olarak, acil servislerin hekim ve bahse konu personel kadrolarının yeterli sayıya ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı ve Hükümetin derhal harekete geçmesini talep ediyoruz. 31 Ağustos 2024 tarihine kadar bu yönde somut adımlar atılmaması durumunda, ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü sendikal eylem ve yasal ve hukuki yollarla mücadele başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Özlem GÜRKUT, MD

(Başkan)