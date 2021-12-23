KTHES: Pazartesi’den itibaren süresiz ek mesaiye gelmeme kararı alındı

KTHES, Pazartesi mesai bitiminden sonra süresiz ek mesaiye gelmeme kararı alındığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Tüm kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgisine;

Değerli meslektaşlarımız, abilerimiz ablalarımız ve kardeşlerimiz…

Öylesine zorlu yollardan ve yıllardan geçiyoruz ki bu yükün altında tek başımıza eziliyoruz (Kendi adımıza söylüyoruz tabii bunları yoksa bizim ile beraber diğer sağlık çalışanları da ayni durumda).

Değerli meslektaşlarımız…

Her gün ölmektense bir gün ölmek daha iyidir mantığıyla hakkımız olanı söke-söke alacağız diyoruz! Varımsınız mesleki sendikanızın çatısı altında toplanmaya ve haklarımızı almak için sokağa inmeye?

Biliyorsunuz bir pandemi fırtınası dünyamızı ve ülkemizi iki yıldır rehin almış durumda. Bizler bu fırtınaya ruhumuzu koyduk ortaya, bedenimizi, psikolojimizi ve ailemizi bıraktık arkamızda.

Neden???

Ülkemiz ve insanlarımız için!!

Değdi mi???

Sonuna kadar değdi!!

Tüm halkımıza emeklerimiz bizden yana helal olsun. Her kurtarılan hayatla bir nebze olsa da hep şükrettik insanımızın mutluluğundaki payımıza.

Ancak ne yazıktır ki kimse görmedi bizleri yaratandan başka. Günler-günleri, aylar-ayları kovaladı ve biz hep buradaydık! Yalnızdık ama gururlu ve dimdik ayaktaydık tüm zorluklara rağmen! Ne acılar yaşadık oysaki biz burada.

Pek tabi güzel günlerimiz de olmadı değil aslında. Mesela bir ara kahramandık(!), alkışlandık hatta.

Meğer sinemalarda değerliymiş kahramanlar, onu da anladık gerçek hayatta. Kimseler görmedi! Görenler görmemezlikten, duyanlar duymamazlıktan geldi aslında.

Bizler ise hep gördük, duyduk ve sabrettik. Sabrın sonu selamettir dedik fakat biz ses etmedikçe daha çok bizden talep edildi, daha çok üstümüze gelindi, baskılar yapıldı, tehditler yapıldı ama yılmadık ve boyun ise hiç eğmedik biz aslında.

Yeri geldi alttan aldık, yeri geldi sesimizi yükselttik ama yılmadık. Sizlere yansıtmadan çözdük bir çok problemimizi ama artık bıçak kemiğe dayandı! Dayanacak gücümüz kalmadı! Kaos yaşanmasın dedik sustuk. Sustuk da ama artık bir yere kadar.

Değerli meslektaşlarımız…

Ya var olacağız, yâda yok olacağız bu hayatta var mısınız meydanlarda buluşmaya??

Siyasiler ve hükümet edenler duymuyormusunuz?

Bizce duyun!!

Görmüyormusunuz?

Bizce görün!!

Çünkü hemşire ve ebeler bir meşale yakacak pek yakında ve bu meşale sönmeyecek haklarını, alın terlerini alana kadar.

Bir söz vardır bilimisiniz?

“Dağlardaki karlar siz istediğiniz için yağmadığı gibi siz isteyince erimeyecektir!”

Bizim sırtımızdan artık şov yapamayacaksınız bunu anlayacaksınız az kaldı. Unuttunuz her bir ebe ve hemşirenin de ailesi olduğunu, çocuğu olduğunu, onlarında birer ananın babanın evladı olduğunu. Ancak hatırlatacağız sizlere! Göreceksiniz!