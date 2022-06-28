KTFF transfer dönemleri tarihlerini duyurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2022-2023 Futbol Sezonu’nun transfer ve tescil dönemleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Buna göre AKSA Ligleri’nde 1.Transfer Dönemi 1 Temmuz’da başlayacak. Bonservisli Transfer 5 Ağustos’ta, Geçici ve Yabancı Transfer 2 Eylül’de sona erecek. Liglerde bonservisli transfer dönemi 5 Ağustos Cuma günü sona ererken, geçici/kiralık transfer ve yabancı transferi de 2 Eylül Cuma günü sona erecek.

Serbest Transfer’de son müracaat 22 Temmuz’da

Öte yandan futbolcular Serbest Transfer müracaatlarını 22 Temmuz Cuma gününe kadar yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından incelenecek müracaatlarda onaylanan isimlerin ilanı 28 Temmuz Perşembe günü KTFF resmi sitesinden duyurulacak. Serbest Transfer müracaatları onaylanan futbolcular 5 Ağustos Cuma gününe kadar serbest transfer hakkından yararlanabilecek. 5 Ağustos Cuma gününden sonra serbest transfer işlemi kesinlikle yapılmayacak.