KTEZO, Pazartesi saat 18.30’da Mağusa’da Mağusa Kapısı’nda ateş yakacak

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), yapılan zamları protesto etmek amacıyla Pazartesi günü Mağusa’da eylem başlatacağını ve zamlar geri alınıncaya kadar diğer ilçeleri de katarak eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalındığı ve devletin giderlerini karşılamak için boğazlarına sarıldığı savunularak, “Harekete geçiyoruz. Yapılanları zam olarak tarif etmek geride kaldı” denildi.

Alkollü içkilere yapılan vergi artışına tepki gösterilen açıklamada, “Başta yiyecek-içecek sektörü olmak üzere, otellere ve marketlere kadar nerdeyse ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 50’sinin canına okunacak. Doğrudan etkilenecek olan restoran, cafe, bar, pub, meyhane, market gibi işletmeler bu ülkenin en büyük sektörel grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla bu sektörler istihdamın en büyük kaynağıdır. Aynı zamanda etinden sütüne, zeytininden sebzesine en büyük tüketim noktasıdır. Dahası yerel istihdam açısından da en çok tercih edilen sektörlerdir. Kısacası 1500’ü aşkın restoran, cafe, meyhane olmak üzere 2 bin 500 kadar işletmenin boynuna ipi geçirdiler” ifadeleri kullanıldı.

“OLMAYAN GELİRDEN VERGİ ÇIKMAZ”

Artışın gerekçesi olarak “sütün alkolden ucuz” olmasının gösterilmesinin de eleştirildiği açıklamada, işsiz insanların süt içemeyeceği söylenerek, “Ya bu zamlar geri alınacak ya da binlerce insanımız daha açlıkla baş başa bırakılacak. Böylece devletin amaçladığı vergi beklentisi de boşa çıkacak. Olmayan gelirden vergi çıkmaz” denildi.

Yapılan son zamlarla alkollü içeceklerde Kuzey Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’a göre daha pahalı olacağının belirtildiği açıklamada, bunun “intihar” olacağı savunuldu.

Açıklamada, Pazartesi saat 18.30’da Mağusa’da Mağusa Kapısı’nda (Akkule Kapısı’nda) ateş yakılarak eylem yapılacağı bildirilerek, “Ardından tepkimiz zamlar geri alınıncaya kadar Lefkoşa, Girne ve Güzelyut’ta olmak üzere tüm ilçelerde artarak büyüyecek” ifadeleri kullanıldı.