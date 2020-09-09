KTEZO: Fren çoktan patladı!

KTEZO bugün yayınladığı açıklamada “Meclis tüm partileri ile derhal toplanarak kendi içinden krizle mücadele edecek ve yine tüm partilerin katılımıyla kabul görecek yeni bir yapıyı ya çıkarır ya çıkarır…” diyerek “ülkede yeni bir iradenin şart olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın açıklaması şöyle:

YENİ BİR İRADE ŞART!

Ülkenin yönetilmediğini, yönetilemediğini ifade etme zamanı çoktan geldi, geçiyor. O halde gereği için ne gerekiyorsa seçim sürecine rağmen hemen yapılmalıdır. Krizin derinleşmesi demek hemen kararların alınması gerektiği anlamına gelmektedir, yoksa “dur bakalım” diyerek olmaz.

Mayıs ayından itibaren açılalım derken, tam kapanmaya doğru gidiyoruz. İşyerleri ya vakalardan dolayı ya da siftahsızlıktan kapılarına kilit vurmaya çoktan başladı. Alınmayan tedbirler, kontrolsüz ve yanlış açılımlar ülkeyi bu noktaya getirdi. Salgın göstere, göstere aldı başını gitti. İş kayıpları hızla yükselişe geçti. Salgınla ilgili artan endişeler haklı olarak korunma tedbirleri çerçevesinde insanımızı sokağa çıkmaktan yeniden alıkoymaya başladı.

Genel toplum çıkarlarını düşünmeden, çıkar gruplarına dayalı ve onları gözeten politikaların sonucu olarak geldiğimiz bu nokta, endişeleri daha da artırıyor.

Güven kaybı büyük…

“Dilin kemiği yok” derler ama hükümet çevrelerinin hala daha konuşmalarına rağmen, haklarında iyi söz duymak neredeyse imkansıza yakın.

“Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz…”

Günleri, ayları siftahsız geçen esnafın, kapanan işyerlerinin, işsiz kalan, banka taksiti, kira elektrik, seyrüsefer borcunu ödeyemeyen insanımızın, okula gidemeyen çocuklarımız ve ailelerinin çığlıklarını söze dökecek durumda değiliz. Ekonomisiyle, kurumlarıyla zaman içinde yarattığımız bu düzenden beklentimiz tedavi değil merhemdi. Yanı başımızdaki ve bize ait olan bir yapının el uzatması samimiyetini hissetmekti. Ötekileştirilmemek, insan yerine konmaktı. Biraz samimiyetle olup bitenin ve düştüğümüz hallerin dersini çıkarmaktı…

Çağrımız çok açıktır. Elbette ki seçime karşı çıkacak durumda değiliz. Ancak yaklaşan sonbaharın kapımızı aşındırdığı bugünlerde tehlikenin daha da büyüyeceğini öngörmemek tam bir aymazlık olur. O halde gereğini yerine getirecek, hem ekonomik, hem sosyal, hem de sağlık alanında gelecek zor günleri göğüsleyecek bir iradeye acilen ihtiyaç vardır. Meclis tüm partileri ile derhal toplanarak kendi içinden krizle mücadele edecek ve yine tüm partilerin katılımıyla kabul görecek yeni bir yapıyı ya çıkarır ya çıkarır…

Fren çoktan patladı. Gerçekten de daha hangi gerekçe ile neyi ve niye bekliyoruz?

Şimdi değilse ne zaman!?

KTEZO Yönetim Kurulu