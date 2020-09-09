KİYED: Hükümet krizi yönetemedi

KİYED, küçük bir ada ülkesinde hem salgını önlemek hem de ekonomiyi ayakta tutmanın mümkün olduğunu fakat hükümetin krizi iyi yönetemediğini açıkladı.

“Canımızla oynanan bu ortamda daha fazla sessiz kalınamaz.” denilen açıklamada KİYED, hükümetin kriz yönetimindeki tutarsızlıklarının halkı daha fazla umutsuzluğa ve gerilime soktuğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

Bu kadarı da olmaz !

Yaşamakta olduğumuz korkunç salgının son günlerde yine Hükümetin aldığı veya alamadığı kararlar nedeniyle son derece tehlikeli bir duruma geldiği gerçeği yüzümüze her gün şamar gibi vurmaktadır. Sağlık komitesinin aldığı çok elzem ve hayati kararları uygulamaya koyamayan hükümetin salgın yüzünden ölecek olanların cenaze törenlerine seçmene cici görünmek için katılacağı garantidir.

Canımızla oynanan bu ortamda daha fazla sessiz kalınamaz.

Tüm toplumun duyarlı olması, şiddetle önlemlerin alınması için baskı yapması gereklidir. Yoksa yakında ölümler de duyacağız ve bu hükümet bunun vebalini ödeyemeyecektir.

Küçük bir ada ülkesi olarak hem salgını önlemek hem de ekonomiyi ayakta tutmak mümkündü. Krizin iyi yönetilmediği açıktır.

Başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin sağlıklı yaşam ihtiyacının, kişisel çıkarlarla karşılanamayacağı artık anlaşılmış olmalıdır.

Hükümetimizin kriz yönetimindeki tutarsızlıkları halkı daha fazla umutsuzluğa ve gerilime sokmaktadır. Toplum olarak bir yandan yöneticilere daha fazla baskı yapmalı, duyarlı ve bilinçli bireyler ve kurumlar olarak, devletin düzenleme becerisi olmasa bile dünyada bilinen önlemleri en sıkı şekilde uygulayarak bu sorunu en kısa zamanda yurttaşlar(!) olarak ortadan kaldırmalıyız.

KİYED