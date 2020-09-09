Kıbrıs

KİYED: Hükümet krizi yönetemedi

9 Eylül 2020
KİYED

KİYED, küçük bir ada ülkesinde hem salgını önlemek hem de ekonomiyi ayakta tutmanın mümkün olduğunu fakat hükümetin krizi iyi yönetemediğini açıkladı.

“Canımızla oynanan bu ortamda daha fazla sessiz kalınamaz.” denilen açıklamada KİYED, hükümetin kriz yönetimindeki tutarsızlıklarının halkı daha fazla umutsuzluğa ve gerilime soktuğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

Bu kadarı da olmaz !

Yaşamakta olduğumuz korkunç salgının son günlerde yine Hükümetin aldığı veya alamadığı kararlar nedeniyle son derece tehlikeli bir duruma geldiği gerçeği yüzümüze her gün şamar gibi vurmaktadır. Sağlık komitesinin aldığı çok elzem ve hayati kararları uygulamaya koyamayan hükümetin salgın yüzünden ölecek olanların cenaze törenlerine seçmene cici görünmek için katılacağı garantidir.

Canımızla oynanan bu ortamda daha fazla sessiz kalınamaz.

Tüm toplumun duyarlı olması, şiddetle önlemlerin alınması için baskı yapması gereklidir.  Yoksa yakında ölümler de duyacağız ve bu hükümet bunun vebalini ödeyemeyecektir.

Küçük bir ada ülkesi olarak hem salgını önlemek hem de ekonomiyi ayakta tutmak mümkündü. Krizin iyi yönetilmediği açıktır.

Başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin sağlıklı yaşam ihtiyacının, kişisel çıkarlarla karşılanamayacağı artık anlaşılmış olmalıdır.

Hükümetimizin kriz yönetimindeki tutarsızlıkları halkı daha fazla umutsuzluğa ve gerilime sokmaktadır. Toplum olarak bir yandan yöneticilere daha fazla baskı yapmalı, duyarlı ve bilinçli bireyler ve kurumlar olarak, devletin düzenleme becerisi olmasa bile dünyada bilinen önlemleri en sıkı şekilde uygulayarak bu sorunu en kısa zamanda yurttaşlar(!) olarak ortadan kaldırmalıyız.

 

KİYED


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İşte alınan Bakanlar Kurulu kararları

İşte alınan Bakanlar Kurulu kararları

8 Eylül 2020
Photo of Tüm düğünler 1 Ekim’e kadar ertelendi

Tüm düğünler 1 Ekim’e kadar ertelendi

8 Eylül 2020
Photo of Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 1 Ekim’de

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 1 Ekim’de

8 Eylül 2020
Photo of Girne’de 49 Berber- Kuaför ve Güzellik Merkezi denetlendi

Girne’de 49 Berber- Kuaför ve Güzellik Merkezi denetlendi

8 Eylül 2020
Photo of Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri denetlendi

Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri denetlendi

8 Eylül 2020
Photo of Lefkoşa’da su dağıtımı dönüşümlü olacak

Lefkoşa’da su dağıtımı dönüşümlü olacak

8 Eylül 2020
Photo of Halk Sağlığı için LTB’den iş yerlerine sıkı denetim

Halk Sağlığı için LTB’den iş yerlerine sıkı denetim

8 Eylül 2020
Photo of Erhürman: Sporda iki toplumlu komite kurulacak

Erhürman: Sporda iki toplumlu komite kurulacak

8 Eylül 2020
Photo of Dikmen’de kurşunlama

Dikmen’de kurşunlama

8 Eylül 2020
Photo of Şov yapmayı bırakıp hemen istifa edin!

Şov yapmayı bırakıp hemen istifa edin!

8 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı