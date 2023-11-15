KTAMS yarın Meclis’te uyarı grevi yapacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Kasım 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTAMS yarın Meclis’te uyarı grevi yapacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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ktams meclis grev

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yarın 09.30-10.30 saatleri arasında Meclis’te uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Bengihan açıklamasında “Son günlerde yöneticiler tarafından Cumhuriyet Meclisi çalışanları arasında yaratılan ayrımcılık çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olmaktadır. Yaşanan bu ayrımcılığın ileride kamu geneline örnek teşkil ederek kamu düzeninin bozulacağı kanaatinde olan sendikamız, bu konuya dikkat çekmek üzere yarın 09.30-10.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meclisi’nde 1 saatlik uyarı grevi uygulayacaktır” dedi.


Konuyla ilgili basın açıklamasının 10.00’da Meclis önünde yapılacağı belirtildi.

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Tags:grevKTAMSMeclis
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