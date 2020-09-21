KTAMS yarın 3 dairede greve gidileceğini duyurdu

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yarın Trafik Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’nde grev sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Sendikamız, Covid19 bulaşının artması durumunda tüm kurumlarımızı kapatmak zorunda olacağımız ve kamusal hizmetlerin durma noktasına geleceği endişesi ile Hükümete tüm çalışanların rotasyon üsulü ile çalışması önerisinde bulunmuştu. Ancak Hükümet duyarsız ve sorumsuz bir şekilde davranmaya devam etmektedir.

Ülkemizin tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemesi için doğru zamanda gerekli tedbirler alınması gerekmektedir. Ancak Hükümet bu konuda büyük bir umursuzluk ve ciddiyetsizlik göstermektedir.

Sendikamızın rotasyon üsulü çalışma önerisine Bakanlar Kurulu’ndan yazılı olarak resmi bir yanıt verilmemesi nedeniyle sendikamız, yarın (22.09.2020) Trafik Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’nde grev sürecini başlatacaktır.