KTAMS ve Kamu-Sen, Cumhurbaşkanı Tatar’ın KHK Başkanına gerekli uyarıları yapmasını istedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’nun mülakatlarda “adalete ve hakkaniyete dayalı sistemden uzaklaşmasına seyirci kaldığı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı protesto etti. Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapan sendikalar, Tatar’ın kendi atadığı Köseoğlu’na gerekli uyarıları yapmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı önünde bugün saat 9.30’da eylem ve basın açıklaması yapan KTAMS ve Kamu-Sen temsilcileri, “Sn. Tatar, KHK’ya atadığınız beyefendinin icraatlarına seyirci mi kalacaksınız?” yazılı pankartlar açtı. Sendikalar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na bir de dilekçe teslim ettiler.

KHK tarafından yapılan sözlü sınavlarda gözcü olarak bulunan sendika temsilcilerine 17 yıldır verilen ve adayların yazılı sınav puanları, öğrenim durumları, sözlü sınav kriter puanları ve yabancı dil puanlarını gösteren dokümanların 12 Eylül’de yapılan sözlü sınavda verilmemesine tepki gösteren sendikalar; KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nu İyi İdare Yasası’nın katılım ve açıklık ilkesine aykırı davranmakla suçladı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı atadığı bürokratlara müdahale etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ömer Köseoğlu’nu KHK Başkanı olarak atamasını da eleştiren sendikalar, Köseoğlu’nun Başbakanlık Müsteşarı olduğu zamanlarda sınavsız ve münhalsiz olarak 200’ün üzerinde istihdam yaptığı ve konuyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan davanın devam ettiğini kaydetti.

Sendikalar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda kendilerinin izni olmadan ses kayıtlarının alındığı gerekçesiyle, dün polise suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

– Bengihan: “Adaleti sağlaması gerekenler adaletsizliği yarattı”

Cumhurbaşkanlığı önünde ilk konuşmayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KHK Başkanının sendikalara yönelik sergilediği “antidemokratik ve faşizan” tavırları nedeniyle bugün üçüncü eylemlerini yaptıklarını kaydederek, eylemlerine devam ederken hukuk yoluna da başvuracaklarını belirtti.

Köseoğlu’nun sözlü sınavlarda sendika gözlemcilerine 17 yıldır verilen dokümanları vermemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da sorumlu tutan Bengihan, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde 200’ün üstünde “partizanca istihdam” yaptığı için Yüksek İdare Mahkemesi’nde davası süren birinin KHK Başkanı olarak atanmasını eleştirdi. Bahse konu dönemde Ersin Tatar’ın da Başbakan olduğunu anımsatan Bengihan, “Adaleti sağlaması gerekenler adaletsizliği yarattı. Tatar’ın başbakan iken müsteşarı olan ve yasalara aykırı istihdamlar yaptığı gerekçesiyle davası süren kişiyi KHK Başkanı ataması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın mahkemesi devam eden birini KHK Başkanı olarak atamasının yanlış olduğunu yineleyerek, “Atamayacaktı… Atasa da şeffaf olması konusunda uyaracaktı” dedi.

– “Fırsat eşitliğine aykırı istihdamlardan rahatsızlık duyuyor, çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyorum”

Üniversitelerde yüksek öğrenim yapan gençler olduğunu söyleyen Bengihan, “İlla UBP’li mi olacaklar da işe alınsınlar. Ben bir baba olarak bu fırsat eşitliğine aykırı istihdamlardan rahatsızlık duyuyor, çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyorum” diye konuştu. Sözlü sınavlarda 17 yıldır süren teamüle son vermenin cesaret istediğini vurgulayan Bengihan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Siz mi talimat verdiniz de Sayın Köseoğlu teamülleri bozdu?” diye sordu.

Sendika temsilcilerinin dokümanlar verilmese de mülakatlara katılmaya devam edeceğini belirten Bengihan, mülakatlarda daha çok sorgulayacaklarını söyledi ve “Zannetmeyin ki meydan boş kaldı. O mülakatlar sandığınız gibi kolay geçmeyecek” dedi.

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun itibarı için Cumhurbaşkanı’nın Köseoğlu’nun keyfine göre davranmasına müdahale etmesini ve Köseoğlu’na gerekli uyarılarda bulunmasını isteyerek sözlerine son verdi.

– Atan: “Köseoğlu bundan sonra diken üstünde oturacak”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, KHK’nın adalete ve hakkaniyete dayalı sistemden uzaklaştığını savunduğu konuşmasında, Cumhurbaşkanı’ndan KHK Başkanına gerekli uyarıları yapmasını istedi.

Köseoğlu’nu “Başkan benim, ben ne dersem o olur” mantığı ile hareket etmekle suçlayan Atan, sendikaların buna sessiz kalmayacağını ve gerekli adımları atacağını vurguladı. “Bizi tutuklattı ve inanıyorum ki bundan zevk aldı. Ama hesabını verecek” diyen Atan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da yaşananlardan sorumlu tutarak, Tatar’ın durumu düzeltmek için adım atmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı önünde protesto eylemi yapmak zorunda bırakıldıklarını da kaydeden Atan, Tatar’ın sorunun çözümü için adım atmasını temenni ederken, aksi takdirde Köseoğlu’nun bundan sonra “diken üstünde oturacağını” söyledi.

KHK’ya giderek gözaltına alındıkları gün yaşananlara da değinen Atan, “Odaya girdik, bir süre sonra baktık kayıt cihazı çalışıyor. Bu suçtur. Biz de bundan şikayetçiyiz. O kayıt cihazı sınav başladığında açılır, bittiğinde kapanır” dedi.

– Dilekçe

Konuşmaların ardından sendikalar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na bir de dilekçe teslim ettiler.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu-Sen Başkanı Metin atan imzasını taşıyan dilekçe şöyle:

“Sn. Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı

Lefkoşa.

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 33. Maddesi gereğince sendikalarımız sözlü yarışma sınavlarında gözlemci bulundurmaktadır.

Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yani 17 yıldan beri sözlü sınava girecek adayların yazılı sınav puanları, öğrenim durumları, sözlü sınav kriter puanları ve yabancı dil puanlarını gösteren dokümanlar sınavlarda gözlemci olarak bulunan sendika temsilcilerine verilmekte idi.

12.9.2022 tarihinde yapılan sözlü yarışma sınavında gözlemci olarak bulunan sendika temsilcilerimize söz konusu dokümanlar verilmemiştir.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanının, İyi İdare Yasası’nın katılım ve açıklık ilkesine aykırı olan bu uygulamayı, kendisini atayan kişi olarak talimatınızla mı yaptığı, öyle değilse bu uygulamayı onaylayıp onaylamadığınız konusunda sendikalarımızı bilgilendirmenizi talep ederiz.”