KTAMS ile LAÜ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KTAMS’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kıbrıs Bilim Vakfı Lefke Avrupa Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Kamil Gilanlıoğulları imza koydu.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle LAÜ çalışanlarının mevcut haklarının daha ileri bir noktaya taşınmasının sağlandığı ifade edildi.