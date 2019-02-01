Kıbrıs

Çocuklar şubat tatili’nde Lefkoşa’yı gezi treniyle ücretsiz gezebilecek

1 Şubat 2019
LTB

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Şubat Tatili boyunca çocuklara yönelik kültür, tarih, eğitim ve gezinin birleştiği etkinlikler organize etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre 4-15 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün gerçekleşecek gezilerde çocuklar Lefkoşa Gezi Treni’nde rehber eşliğinde hem Lefkoşa’yı öğrenecek hem de tatillerinde keyifli zamanlar geçirecekler.

KALKIŞ YERİ BANDABULİYA SAHNESİ ÖNÜ

Ücretsiz olarak düzenlenecek geziler hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında saat başı Bandabuliya Sahnesi (Uray Sokak, Bandabuliya yanı) önünden başlayacak.

“KARAGÖZ SİHİRLİ SEZBELER” SONRASINDA DA

Geziler 9 ve 16 Şubat Cumartesi günleri Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak “Karagöz Sihirli Sebzeler”  oyunu sonrasında da gerçekleştirilecek.

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