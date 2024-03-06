KTAMS, İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin talepleriyle ilgili imzaları yarın bakanlığa verecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTAMS, İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin talepleriyle ilgili imzaları yarın bakanlığa verecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İhtiyat Sandığı İştirakçilerinin talepleri ile ilgili topladıkları imzaları yarın 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim ederek basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yarınki eylemle ilgili açıklamasında, “İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin, yatırımlarının yüksek enflasyon karşısında korunması, birikimlerinden daha çok faydalanabilmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iştirakçilerin İhtiyat Sandığı yönetiminde temsil edilmeleri” yönündeki talepleriyle ilgili toplanan imzaların yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edileceğini duyurdu.


Bengihan, yarın saat 11.30’da bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını da kaydetti.

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Tags:Güven BengihanKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
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