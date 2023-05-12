KTAMS Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hemşirelerin maruz kaldığı şiddet olaylarına tepki gösterirken, “özverinin karşılığı şiddet olmamalı” sloganıyla bu konuda mücadele yürüteceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, insan sağlığı gibi çok önemli bir alanda hizmet veren hemşirelerin mesleklerini icra ederken ortaya koydukları büyük özveriye karşın hak ettikleri çalışma koşullarına hâlâ kavuşamadıkları da kaydedildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

“Sağlık sistemindeki aksaklıklar ve özellikle personel eksikliği nedeniyle çok ağır iş yükü altında ezilen hemşirelerimiz, toplum sağlığı için gösterdikleri büyük fedakarlığa rağmen zaman zaman hak etmedikleri haksızlıklara maruz kalmakta, karşılaştıkları sorunların çözümü için gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. Gece-gündüz demeden, ailelerinden, kendi, sosyal yaşantılarından ödün vererek fedakarca çalışan hemşirelerimiz ne yazık ki zaman zaman görev başında şiddete maruz kalmaktadırlar. Yıllardır gündemde olan sağlık çalışanlarına şiddet sorunu maalesef hâlâ çözülememiştir. Sendikamız sağlıkta şiddetin önlenmesiyile ilgili yasanın bir an önce hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı ortaya koyacaktır. ‘Özverinin karşılığı şiddet olmamalı’ sloganıyla bu konudaki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar yürüteceğimizi belirtiriz.”

Açıklamada, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlanırken, hemşirelerin insan hayatı için verdikleri çok değerli emeğin karşılığını almaları ve hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları için KTAMS’ın tüm gücü ile mücadele edeceği vurgulandı.