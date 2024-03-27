KTAMS bugün Mecliste grev ve basın açıklaması yapacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KTAMS bugün Mecliste grev ve basın açıklaması yapacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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ktams meclis grev

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün Meclis’te stenografların katılacağı tam gün greve gideceğini ve saat 11.00’de ise Meclis önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, KKTC Meclisinde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunmasıyla ilgili yaptıkları tüm girişimlere ve uyarı grevine rağmen hiçbir sonuç alınmadığını belirterek bu nedenle bugün tam gün grev uygulayacaklarını ve saat 11.00’de de Meclis önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.


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Tags:grevKTAMSMeclis
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