KSTU Yönetim Kurulu bir öğretim üyesinin atanması konusunda inceleme yaptıklarını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KSTU Yönetim Kurulu bir öğretim üyesinin atanması konusunda inceleme yaptıklarını açıkladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Yönetim Kurulu,  bir öğretim üyesinin tam zamanlı kadroya atanması konusunda hatalı bir işlem yapıldığıyla ilgili inceleme başlatarak, karar aldıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“YÖDAK Başkanlığı tarafından üniversitemiz rektörlüğüne gönderilen bir yazıda bir öğretim üyesinin tam zamanlı kadroya atanması işleminin ‘KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğü’ hükümlerine göre hatalı şekilde yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu bu yazı, üniversitemiz yönetim kurulu tarafından ivedilikle işleme alınmış ve üniversitemiz akademik birimlerindeki tüm öğretim üyelerinin atama ve/veya yükseltilme dosyaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda, ilgili yasa ve tüzüklere göre gereği yerine getirilmiş ve üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, YÖDAK Başkanlığına yazılı olarak dün itibarıyla teslim edilmiştir.”

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Tags:Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
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