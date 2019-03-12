Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), yasadışı yayın nedeniyle yapılan tutuklamalar konusunda açıklama yaptı.

KSP’den yapılan açıklamada, “İngiliz sömürge döneminden kalma yasaları kullanarak ve hiçbir şekilde yasak olduğu belirtilmemiş yasal yollardan elde edilen yayınları bulundurmaktan dolayı insanlarımız tutuklanmaktadır” denildi.

“Yasak yayın gerekçesiyle CTP Parti Meclisi’nden başlatılan tutuklamanın ülkemizdeki ilerici, demokratik ve devrimci kurum ve kuruluşlara yöneleceğinden en küçük bir kuşku duymamaktayız” ifadelerine yer verilen açıklamada, CTP Parti Meclis Üyesi Bengül Gargınsu’nun bir an önce serbest bırakılması istendi.