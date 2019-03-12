Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bengül kardeşimin evine yapılan baskını ve alıkonmasını esefle kınarım.

Evinde bulundurduğu kitaptan dolayı gözaltına alınması demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile asla bağdaşmayan bir durumdur. Bu durum bizim daha fazla demokrasi ve özgürlük diye haykırışımızın ne denli haklı olduğunun göstergesidir.

Ceberrut devlet anlayışı, demokrasi ve insan hakları yerle bir edilerek canlandırılmaya çalışılmaktadır.

Tüm demokrasi güçlerine büyük görevler düşen bir zaman diliminden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar ile ilgili herkesin başını önüne alıp yeniden düşünmesi yurtsever bilinç ve sağduyu ile hareket edilmesi kaçınılmazdır.

Kıbrıs Türk halkının demokratik yaşamının, ithal sorun ve önlemlerle bozulmasına asla izin vermemeliyiz.

Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve sonuna kadar barış !”