Kripto para piyasaları 1 trilyon doların altında

Kripto para piyasaları hızla gerilemeye devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan piyasalar son 24 saatte yüzde 7.6 düştü ve 1 trilyon dolara indi.

Coingecko‘daki verilere bakıldığında kripto paraların gün içerisinde toplam piyasa değeri açısından 1 trilyon doların altına gerilediği de görüldü. Coinmarketcap‘e göre ise piyasaların toplam hacmi şimdiden 964 milyar dolara düşmüş durumda.

Saat 9.00 itibariyle Bitcoin‘deki değer kaybı yüzde 9.8 oldu. BTC‘nin fiyatı 22 bin 841 dolara geriledi. Bitcoin piyasaların üzerinde değer kaybedince BTC’nin hakimiyeti yüzde 43.51’e indi.

Ethereum da hızla düşen bir diğer kripto para oldu. ETH‘nin fiyatı yüzde 7.5 inerek bin 225 dolara geldi.

Ripple ve Dogecoin ise sakin bir 24 saat geçirdi. XRP‘nin fiyatı binde 8 düşerek 32 centte kalırken DOGE ise binde 9 değer kaybıyla 5 centin ortalarında tutundu.

MADENCİLER ZOR DURUMDA

Bitcoin madencileri gelir kaybı nedeniyle zor durumlar yaşıyor. BTC’nin aşırı değer kaybetmesi madenciliği zarar yazan bir iş modeline çevirdi. Fiyatların toparlanamaması dururumunda Bitcoin çiftliklerinin kapanabileceği belirtiliyor.

Bitcoin de eridi