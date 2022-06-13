GG hentbolcuları Kosova’da da kazanıyor

2021-2022 KKTC Hentbol Federasyonu Ligini yenilgisiz şampiyon tamamlayıp, oynanan tüm kupa maçlarını kazanan Gençlik Gücü, Kosova’da katıldığı özel turnuvaya bir galibiyet daha aldı.

Kosova’daki ilk maçını dün gece kazanan GG, KKTC hentbolunu gururla temsil ediyor.

Gençlik Gücü hentbol takımı, antrenörleri Turgut Karamanoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçında da kazanarak bizlere ikinci gururu yaşattı.

GG hentbolcuları, Kosova Süper Lig’in iddialı takımı Vellaznimi takımını, 39-26’lik skor ve üstün bir oyunla mağlup ederek, Kosova hentbol camiasında büyük takdir topladı.