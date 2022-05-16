ABD doları, varlıkları Türk lirası ve diğer yerel para birimlerine nazaran, dolar bazında korumak için tercih edilen bir araç. Dünya ticaretinde en çok tercih edilen varlık olan dolar, yatırım dünyasında güvenli liman olarak görülen bir finansal enstrüman. Türkiye’de de, TL’nin son yıllarda yaşadığı değer kaybına karşı alım gücünü korumak isteyen yatırımcılar dolar satın almayı tercih ediyor. Peki kredi ile dolar almak mümkün mü? Bankalardan uygun faiz ve vade şartlarında kredi çekerek yatırım yapmak, belli dönemlerde fırsatlar sunabilir. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde kredi ve kredi kartı ile dolar ve diğer finansal yatırım araçlarına yönelmek uzun vadede kazanç sağlayabiliyor. Kredi ile dolar almak da bu seçenekler içinde.

Bankadan kredi ile dolar almak

Dolara yatırım yapan yatırımcılar için, tercih edilebilecek alternatifler içinde bankalar geliyor. Bununla birlikte bankadan dolar almak, alım satım makaslarının yüksek olması nedeniyle çok fazla avantajlı değil. Kredi ile yatırım yaparken, kredinin faiz ve vade farkından ötürü ciddi bir geri ödemesi söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse, 10.000 TL’lik bir kredi, faize ve vadeye göre 18.000 geri ödeme içerebilir. Bununla birlikte, bankadan çekilen 10.000 TL krediyi doğrudan banka üzerinden dolar alımı için kullanmak çok tercih edilmiyor. Bunun nedeni, hem alım hem de satım işleminde bankalar çok yüksek bir komisyon talep ediyor. Örnek vermek gerekirse, doların 15 Türk lirası olduğu bir piyasada, bankaların alımı 14.75 olabilirken, satış fiyatı ise 15.25 olabilir. Piyasa şartlarına göre bu makas çok daha fazla açılabilir. Peki kredi ya da kredi kartı ile dolar satın almak için en mantıklı yol hangisi?

Kripto para borsasından kredi kartı ile USD endeksli kripto para almak

Kripto para dünyası, getirdiği yenilikçi blokzinciri teknolojisiyle birçok alanda dönüşümler yarattı. Bunlardan biri de, dolara endeksli sabit coin’lere yatırım yaparak, çok daha uygun şartlarda dolar yatırımı yapmak. Kredi ile dolar almayı düşünenler için, en uygun alım satım işlemleri kripto para borsalarındaki stablecoin, yani sabit coin’lerde oluyor. Kripto para dünyasında en yüksek işlem hacmine sahip birkaç varlıktan biri olan Tether bunların başında geliyor. Borsalarda USDT simgesi ile işlem gören Tether, 1 dolara endeksli fiyatı ile en güvenilir kripto varlıklardan biri. Tether, Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklarda en yüksek işlem hacmine sahip çiftlerde tercih ediliyor. Buna ek olarak, uzun vadeli dolar yatırımı yapmak ya da dolar/TL kuru üzerinde alım satım gibi forex işlemleri yapmak için de USDT tercih edilebilir.

Kredi kartı ile dolar almak için Kucoin

Kredi ya da kredi kartı ile dolar satın almak için, dünyanın en güvenilir borsalarının başında gelen Kucoin tercih edilebilir. 2017 yılında faaliyete geçen borsa, 10 milyon kullanıcısı ile dünyada her 4 kripto para yatırımcısının 1’inin tercihi konumunda. 600’ün üzerinde kripto paranın listelendiği Kucoin’de en çok ilgi gören varlıklar içinde, Tether (USDT) ve diğer sabit coin’ler geliyor. Kripto para borsasında web ve mobil uygulama üzerinden, Mastercard ve Visa altyapılı kredi kartı ile Bitcoin alma işlemi kolay bir şekilde işlem yapılabiliyor. Bankalara göre çok daha avantajlı paritede dolar satın almak için tercih edilebilen kripto para borsası, aynı zamanda güvence fonu ile kullanıcıları koruyor.

Kucoin, bu anlamda kredi kartı ile dolara 1:1 endeksli sabit coin’ler alma avantajı ile birçok yatırımcının tercihi.