Kıbrıs
Kozanköy’de yangın geniş alana yayıldı
Kozanköy çöplük alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor.
Yangının bölgede bulunan 2 askeri birliği tehdit ettiği öğrenildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etmeye ve ormanlık alana sıçramasına engel olmaya çalışıyor.
polis açıklaması şöyle:
Saat 16.15 sıralarında Kozanköy’ün güney kısmında başlayan yangın geniş alana yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.