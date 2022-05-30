Kozanköy’de yangın geniş alana yayıldı

Kozanköy çöplük alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor.

Yangının bölgede bulunan 2 askeri birliği tehdit ettiği öğrenildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etmeye ve ormanlık alana sıçramasına engel olmaya çalışıyor.

polis açıklaması şöyle: