Kıbrıs

Kozanköy’de yangın geniş alana yayıldı

30 Mayıs 2022
Kozanköy'de yangın geniş alana yayıldı







Kozanköy çöplük alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor.




Yangının bölgede bulunan 2 askeri birliği tehdit ettiği öğrenildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etmeye ve ormanlık alana sıçramasına engel olmaya çalışıyor.



polis açıklaması şöyle:

Saat 16.15 sıralarında Kozanköy’ün güney kısmında başlayan yangın geniş alana yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

 



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30 Mayıs 2022






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