Koyunlara biyonik göz takıldı

Avustralyalı bilim insanları küçük bir koyun sürüsüne biyonik göz taktı.

Araştırmacılar, bu deneyi cihazın istenmeyen yan etkilere neden olup olmadığını görmek için yaptıklarını ifade etti.

BBC’nin haberine göre “keskin görüşlü” koyunlar biyonik gözlerle üç ay geçirdi ve herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşılmadı.

Sidney Üniversitesi ve New South Wales Üniversitesi’nden bir ekibin yürüttüğü deney, görme yetisinde problem olan insanların görebilmesini sağlamayı amaçlayan tıbbi bir araştırmanın parçasıydı.

Sidney Üniversitesi’nden biyomedikal mühendisi Samuel Eggenberger “Cihazın etrafındaki dokudan beklenmeyen bir tepki gelmedi” dedi:

Cihazın daha uzun yıllar yerinde kalmasını bekliyoruz.

Phoenix 99 diye adlandırılan düzenek, bir çift güneş gözlüğü ve göz retinasının arkasına yerleştirilen bir implanttan oluşuyor.

Güneş gözlüğüne takılan küçük bir kamera, dışarıdan gelen ışığı algılıyor ve ışık elektrik sinyallerine dönüştürülüyor.

Sinyaller kullanıcının retinasının arkasına yerleştirilen ve ışığa duyarlı bir hücre tabakasından oluşan implanta kablosuz iletiliyor. Daha sonra daha sonra optik sinir tarafından işleniyor ve beyne gönderiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde en az 2,2 milyar kişi, ciddiyeti hafif düzeyden tamamen körlüğe kadar değişen görme bozukluklarından mustarip.

Görme bozukluklarının tedavisi için biyonik göz sistemlerinin kullanılması ise henüz emekleme aşamasındaki bir endüstri. Ancak uzmanlar, Phoenix 99 gibi biyonik gözlerin birkaç yıl içinde olağan hale gelebileceğine inanıyor.

Yine Avustralya merkezli Second Sight ve Monash Vision Group da dahil olmak üzere benzer biyonik göz sistemleri üzerinde çalışanbirçok şirket mevcut. Fransa merkezli Pixium Vision da retina implantı tabanlı sistemini insanlarda deniyor.

Ancak şu anda bu sistemler çok pahalı. Bazılarının maliyeti 100 bin dolardan fazla. Ayrıca cihazların sağladığı görüş henüz sınırlı düzeyde.

New Jersey’de yaşayan göz doktoru Diane Hilal-Campo, “Teknolojinin bu implantları alacak kadar şanslı hastaların hayatlarını değiştirdiğinden şüphem yok” diyor:

Ancak teknoloji henüz sınırlı. Yalnızca ışık ve gölgelerin ve bir dereceye kadar şekillerin algılanmasına olanak tanıyor.

Birleşik Krallık’ta ilk kez biyonik göz takılmıştı

Birleşik Krallık’ta geçen hafta yapılan biyonik göz ameliyatı da teknolojinin ilerleyişinde bir dönüm noktası olmuştu.

88 yaşındaki hastanın göz retinası altına Prima System adlı cihaza bağlı bir mikroçip başarıyla yerleştirilmişti. Yaşlı kadın, ülkede biyonik göz takılan ilk kişi olmuştu.

Independent Türkçe, Futurism, BBC

Derleyen: Çağla Üren