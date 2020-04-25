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Kovid-19 testi 55. günde de pozitif çıktı

25 Nisan 2020

Dünyada corona virüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya’da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu’nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşınaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti

Model Bianca Dobroiu İtalya’da rekor kırdı

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant’Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüsü teşhisi koyuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.

Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür corona virüsüyle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi:

“Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu” dedi.

Daily Star’ın haberine göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.
Yapılan çalışmalara göre genelde pozitif sonuçlar dört haftadan fazla sürmüyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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