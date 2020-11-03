Kovid-19 bağışıklığı ne kadar sürüyor: Bilim insanları yeni bir ipucu buldu

Yeni bir çalışmaya göre Kovid-19’u atlatan insanlar, bağışıklık sistemiyle ilişkili hücrelerin koronavirüse verdiği yanıtı en az 6 ay koruyabilir.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi’nin (Public Health England) yürüttüğü çalışmada incelenen her hastanın kanında, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından altı ay sonra da koruyucu hücreler bulundu.

Henüz hakem onayından geçmeyen çalışma, İngiltere Halk Sağlığı Merkezi ve Birleşik Krallık Koronavirüs İmmünoloji Konsorsiyumu’nun araştırmalarını temel aldı.

Bulgulara göre hastalığı asemptomatik, hafif veya orta derecede geçiren tüm katılımcılarda altı ayın ardından Kovid-19 peptitlerine güçlü tepkiler veren T-hücreleri tespit edildi.

T hücreleri, bağışıklık sisteminin ana bileşenlerinden biri. Bunların vücuttaki rolü, virüsün ele geçirdiği, yani enfekte olmuş hücreleri öldürmek ve diğer bağışıklık hücrelerini aktive etmek.

İnternet sitesi Biroxiv’de erişime açılan çalışmada şu ifadelere yer verildi: Verilerimiz, SARS-CoV-2’ye yönelik T hücresi yanıtının enfeksiyondan sonraki 6 ayda korunduğuna dair güven veriyor. Ancak bu yanıtın büyüklüğü enfeksiyonun klinik özellikleriyle ilgili.

Birleşik Krallık Koronavirüs İmmünoloji Konsorsiyumu’nun başkanı, hematoloji profesörü olan Profesör Paul Moss, yeni verilerin güven ve cesaret verdiğini söyledi.

Imperial College London’dan Prof Charles Bangham da “Bu çalışma, Sars-CoV-2’ye yönelik T hücresi bağışıklığının, antikor bağışıklığından daha uzun sürebileceğine dair güçlü kanıtlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı uzmanlar bulguların, insanların koronavirüsle yeniden enfekte olup olmayacağına dair net bilgi vermediğini de vurguladı.

Edinburgh Üniversitesi İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Eleanor Riley,, bağışıklığın enfeksiyona direnç anlamına gelen işlevsel bir terim olduğunu ve bu terimin bu çalışmada doğrudan gösterilmediğini söyledi.