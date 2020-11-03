ABD’de Yahudi mezarlığına saldırı: Taşlara “Trump” yazdılar

ABD’de adaylar seçim öncesi son turlarını yaptığı sırada Michigan’da bir Yahudi mezarlığından saldırı haberi geldi.

Business Insider’ın haberine göre Başkan Donald Trump’ın düzenleyeceği miting öncesi Michigan eyaletindeki bir Yahudi mezarlığında mezar taşlarına spreyle “Trump” isminin yanı sıra Başkan’ın sloganı olan Amerika’yı Yeniden Harika Yap (MAGA) sözünün baş harfleri yazıldı.

Yaptıkları açıklamayla saldırıyı kınayan Michigan Demokrat Yahudi Topluluğu, “kayıplarına karşı gerçekleştirilen bu saygısızlık nedeniyle dehşete kapıldıklarını ve öfkelendiklerini” bildirdi.

Grup ayrıca, “Hiç kuşkusuz bu menfur hareket, 2020 seçiminin arifesinde Başkan Trump’ın rakiplerine ve özellikle de Yahudi seçmenlere gözdağı vermek için yapılmıştır” ifadesini kullandı.

100-year-old Jewish cemetery in Michigan vandalized with red paint https://t.co/6BGTs0FRGb pic.twitter.com/jWQAmJWQ85 — New York Post (@nypost) November 3, 2020

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu hadisenin Grand Rapids bölgesindeki Ahavas Israel mezarlığında gerçekleştiğini kaydeden grup, aynı gün Trump’ın Michigan mitinginin planlanmış olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan eyaletin Traverse City şehrinde düzenlenen mitingde taraftarlarına seslenen Trump, kendisini dinleyen kalabalığa “Michigan’ı kazanırken bu iş bitmiştir” mesajını verdi.