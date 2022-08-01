Kosova kararını bir ay erteledi: Balkanlarda tansiyon düştü

Kosova, Sırp kimliği veya pasaportu sahiplerini ülkeye almama kararını 1 ay erteledi. Kosova ve Sırbistan arasında yükselen tansiyon şimdilik düştü.

Kosova’nın kuzeyinde yaşayan Sırplar, Sırbistan sınırındaki iki geçiş kapısını kapatan barikatları kaldırdı. Yolları kapatan kamyon ve diğer araçlar da çekildi.

Sınır bölgelerinde hayat normale döndü. İki ülke arasındaki gerilime ilişkin açıklamalar peşpeşe geldi.

Avrupa Birliği, taraflara itidal çağrısı yaptı. İki ülke lideri, gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel’e davet edildi. Krizin çözümü için NATO ve ABD ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Moskova’dan Sırplara destek açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Sırpların tüm haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sorunun bir aylığına ertelendiği yorumunu yapan Peskov,, Kosova’nın taleplerinin “mantık dışı” olduğunu savundu.