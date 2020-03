KÖŞEMDEN:NEREDE KALMIŞTIK?      

Zurnanın son deliği gibi Koranavirüs’ün “zırt” dediği yerde!

EVET: Biz zaten bugünlere kolay gelmedik! Siyaseten tanınmadığımız için zaten 43 yıldır dünyadan tecrit edilmişlikle yaşıyorduk!

Evet: Zaten yıllar yılı Rumlar tarafından kurşunlanıp öldürüldük, göçe zorlandıktı.. Kadınlarımız çocuklarımız toplu mezarlara gömüldülerdi! Rum-Yunan ikilisinin gaddarlığı, Allahsızlığı nedeniyle öle öldürüle yaşıyorduk!

Evet: Zaten biz korkuyu da biliyorduk, paniği de! Açlığı da tattıydık nice bulaşıcı hastalıkları da..

Evet: Zaten biz “öle kıyıla, emekleye sürüne, ağlaya sızlana geldikti bugünlere!..

YANİ biz yıllar yılı Alah’ın Cennetinde değil, Cehenneminde yaşıyorduk ki aç da kaldık susuz da! Evsiz de kaldık barksız da!

Hamalın zoru çatlayan kadarsa bundan sonra kim korkar hain kurttan! Ne var ki viran olası hanede evladı ayan vardır.. Eğer bugünleri kurtaramazsak yarınlarımız mevtamız olur.. Bu nedenle:

TEDBİR ELBET ALINACAK…

TATAR koalisyon Hükümetine, bugüne kadar aldığı tedbirleri, bu konuda gösterdiği basireti en güzeli halkı sıkmadan, dehşete düşürmeden, paniğe sevk etmeden bu olağanüstü günleri hatta olağan koşullarla idare etmesi karşısında takdirlerimizi sunarız da!..

SORUN Koronavirüs’ü bile korkutup altına ettirecek “KKTC’nin ünlü sosyoekonomik tedbirlerine” geldi mi.. Ben çok korkarım arkadaşım!

Nitekim ilk tedbir her zamanki gibi “Ali’nin külahının Veli’ye giydirilmesi oldu!” Neden? Çünkü her ne kadar TC’den 72 milyon parasal katkı sağlandıysa da son ekonomik tedbirlerle piyasada kalmayan nakit para darlığı da dikkate alındığında devletin kasası her zamanki gibi yine darda kaldı!

VE işte böylesi darlık ve seferberlik durumlarında Devlet (ki şimdilerde dümeni Tatar Koalisyon hükümetinin elindedir) “halkım” dediği halkının fedakârlık ve himmetine sığınıyor!

KISACA sadece Ocak ayında 524 milyon TL. ödeyen Hükümette para yine nanay ki fakat “çareler tükenmediğinden” (dünkü Havadis gazetesinin haberine göre) diyor ki Tatar hükümeti, “Devletin ay sonu maaşları ve sair tüm ödemelerini gerçekleştirebilmesi için 500 milyon TL’ye ihtiyaç vardır..”

OYSA TC’den gelen para sadece 72 milyon, galiba o da “sağlığa harcanacak.. Ve gelsin tedbir!

TEDBİR de şu: “4 bin liranın üzerinde maaş alan memur ve Devlet çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapılarak vaziyetlerin idare edilmesi!”

ASIL sevindirici olan olay ise (Tatar’a göre) bu kararın Muhalefet partilerinin onayıyla da alınmış olması..

YANİ olay ne? Olay tam da “kırk satır mı kırk katır” mı diyen Tatar Hükümetine, son kararda başka da bir seçenek bıraktırmayan “Muhalefet partilerinin” hüneri! Yani kuyunun başındaki Tatar’ı hay haşiminan ittiler ki bir daha çıkamasın o kuyudan!

Ki daha şimdiden piyasada likiditenin kalmadığı gerçeklerde bu uygulama sonucunda, memurun daha çok tasarrufa gitmesiyle piyasa daha çok daralsın!

NİTEKİM feryatlar zaten başladı. Mesela diyor ki İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “salgın bittiğinde Ekonomiyle ilgili müthiş ve büyük bir enkaz bulacağız!..

Kısaca bugün sokağa çıkamıyoruz diye şikâyet ederken, yarın bu halk kovalasanız da sokağa çıkamayacak! ***

HAYAT YİNE DE DEVAM EDİYOR!

Geçtiğimiz hafta bir de “koranavirüsten” kaçan bir kısım öğrencilerimizin KKTC’ye getirilip zorunlu tedbirle Dikmen’deki öğrenci yurduna yerleştirilmek istenmeleriyle yaşandı.

Şöyle ki daha öğrenciler gelmeden aileleri (tabi ki çocuklarını uzaktan da olsa görme hakkında) yurt dolaylarına geldi..

Fakat hayret. “Daha öğrenciler yerleşmeden aileleri karar verdi ki bu yurt hijyen değildir!”

Üstelik bu hikâyeyi CTP Genel Başkanı anlatıyor ve şikâyetle diyor ki “bekleyiş sırasında, öğrenci yakınları uyulması gereken kurallara uymadılar! (mesafeli olarak beklemediler.) Ve tabi “Tatar hükümetine veryansın etmeler! (Ki hatırlatayım fakat Meclis’te memurlardan yüzde 25 oranında kesintiye “hayır” demediler!)

Yani tipik CTP tutumu: Ki yıllarca TMT ile uğraştılardı! Hâlâ da “faşist teşkilattı” diyorlar! Hatta Barış harekâtında Ruma en çok kurşunu atan CTP’li gençler bu harekâtın doğruluğuna hâlâ şüpheli bakarlar! (Bu nedenle olmalı Sağı’nın Sol’dan Solu’nun Sağ’dan vurduğu bu memlekette yıllarca “siyasi partiler” partizanlığına sırtımı döndümdü.. O kadar ki bu nedenle “adam gibi adamları seçip Meclis’e göndermek için hep “karma oy” kullandımdı!)

KISACA diyeceğim şu: “Geçen hafta yanına “Dom Otel sorununu da alarak ki çok önceleri Vakıf Malı olmasına karşılık devri CTP’nin devri iktidarlarında bir Sendika’ya peşkeş kiralanmasıyla gündeme geldiydi; bu kez de CTP, (belki Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle propaganda yapılıyor) bu kez de öğrenci velilerini dürttü! Sonuç sadece huzursuzluk!