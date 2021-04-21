Kortlarda final heyecanı yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Teniz Federasyonu tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup Teniz Turnuvası’nda 10 yaşlar kategorilerinde oynanan son grup karşılaşmaları ile çeyrek finale çıkan sporcular belli oldu.

Organizasyon diğer kategorilerdeki zevkli çeyrek final karşılaşmaları ile birlikte devam ediyor.

Alınan sonuçlar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR

Naciye Selin Faraçoğlu – Huriye Şık 0/4 – 0/4

İrem Özen – Beren Başaran 2/4 – 1/4

Nehir Gürses – Daniela Agafonova 1/4 – 1/4

Vera Gazi – Beren Şeren 4/2 – 4/2

Servet Tel – Zarif Dayı 4/1 – 2/4 – 9/11

Ela Hocaoğlu – Gökçe Karamahmutoğlu 4/5 – 2/4

Meyra Eser – Elvin Akşahin W.O.

Enra Çakartaş – Melisa İlkbahar 4/1 – 4/1

İrem Erenay – Girne Umut Yerebakan 0/4 – 1/4

10 YAŞ ERKEKLER

Çınar Elmalı – Devin Bedevi 4/0 – 4/2

Özdemir Muhtaroğlu – Yessenzhan Urazov 4/1 – 5/3

Asım Aras Astan – Makan Oran 5/3 – 4/1

Deniz Hüseyin Önen – Timur Salih Belican 4/1 – 4/0

Cafer Tosunoglu – Arel Sarıbaş 4/0 – 4/0

Kıvanç Öztuğ – Tuğra İrfanoğlu 4/0 – 5/4

14 YAŞ ERKEKLER- Çeyrek Final

İbrahim Can Arabacı – Akay Ali Sağkanat 6/2 – 6/0

13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER – Çeyrek Final

Derin Samioğlu / Berke Can Ekinci – Toprak Berkol / Sami Ali Sarpten 6/3 – 6/2

Al Bitar / Mustafa Zorba – Arsen Güvensoy / Imad Amer 6/3 – 6/7 – 10/8

Remzi Hıdıroğlu / Turgay Hıdıroğlu – Aaron Flamson | Jean Schrotter 6/2 – 6/1

13+ BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER – Çeyrek Final

Azra Yalkıç / Ersel Kalfaoğlu – İbrahim Ağun | Ecem Açıkel 6/1 – 4/6 – 10/8

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR KATEGORİSİ

Emine Muhtaroğlu – Elcem Çınarlılı 6/3 – 6/0

Özüm Tunçyürek – Esra Başaran 0/6 – 0/6

Melis Karagözlü – Ender Çabuker 1/6 – 1/6

Betül Gökay – Nazik Şahin 6/1 – 6/2