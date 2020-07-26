Dünya

Koronaya bitkisel devadan umduğunu bulamadı

26 Temmuz 2020
Madagaskar, Covid Organics, tedavi merkezleri, vaka, ölüm, Kovid-19, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina,

Covid Organics’i canlı yayında içerek tanıtan ve pek çok Afrika ülkesine ihraç eden Devlet Başkanı Rajoelina, Madagaskar’da vaka ve ölüm sayılarının tırmanması üzerine tedavi merkezleri açmaya başladı.

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi edip etmediğine dair geniş kapsamlı testler yapmadan üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ettiği ‘Covid Organics’ isimli bitkisel ilaca bağladığı umutlar boşa çıkmaya başladı.

Afrika genelinde olduğu gibi Madagaskar’da da temmuz ayında Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından resmi Twitter hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Rajoelina, tedavi merkezi açılışı duyurdu.

Parlamento üyeleri arasında da vakalar ve ölümler yayılırken, Rajoelina, başkent Antananarivo’nun Mahamasina semtinde 250 kişi kapasiteli bir Kovid-19 tedavi merkezi açılacağını belirtti.

Sağlık merkezlerinde tedavi görecek hasta bilgileri, yatak sayısı, solunum cihazları gibi verilerin yer alacağı CovData adlı dijital bir platformun da uygulamaya geçirileceğini kaydeden Rajoelina, “Bu zor zamanlarda, halkımı salgına karşı mücadelede birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum. Madagaskar, Kovid-19’a karşı mücadeleyi kazanacak” dedi.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan Covid Organics’i geliştirmiş, Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan’da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Madagaskar, talep üzerine ilacı çoğu Afrika’da 20’ye yakın ülkeye göndermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini, ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Rajoelina ise DSÖ’ye ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu. Ancak Nijerya hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada Covid Organics’i test ettiğini, ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını bildirmişti.

Madagaskar’da temmuz başından beri vaka sayısı üç kattan fazla artarak 5 bini epey geçerken 78 kişi hayatını kaybetti.

Bu seyir nedeniyle başkent Antananarivo’nun yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan’da kaldırılan karantina uygulaması yeniden başlatıldı.


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