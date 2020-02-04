Dünya

Koronavirüs’ü ilk fark eden doktor da hastalandı

4 Şubat 2020

Çin’de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tür Koronavirüs’ü 30 Aralık 2019 günü tespit edip arkadaşlarına haber verince hakkında soruşturma açılan doktor Li Wenliang’in de enfekte olduğu açıklandı. Geçtiğimiz ay ‘söylenti yayarak toplumsal düzeni bozma’ suçlamasıyla ifadesi alınan Çinli doktor, şimdi Vuhan’da yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Duvar’ın haberine göre; virüsü ilk fark eden kişilerden biri olduğu düşünülen Li, 30 Aralık gününde doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten bahsetti. Li, Vuhan’da deniz canlılarının satıldığı bir pazarda yedi kişinin SARS benzeri bir hastalığa yakalandığını, çalıştığı hastanede karantinaya alındıklarını söyledi. Çinli doktor, gördüğü testlere dair yorumunda, hastalarda bir Koronavirüs’ün bulunduğunu tespit etmiş, doktor arkadaşlarına dikkatli olmalarını ve çevrelerini uyarmalarını söylüyordu.

Mesajı, Çin sosyal medyasında viral olan Li, Vuhan polisi tarafından ‘söylenti yaymakla’ suçlanarak hakkında soruşturma açıldı. ‘İnternette söylenti yaymak’, ‘toplumsal düzeni bozmak’ gibi suçlamalar yöneltilen doktor, ifade verdikten sonra, ‘bir daha yasadışı faaliyette bulunmayacağına’ dair bir tutanağı da imzaladı.

Hastanede geçen haftaya kadar görevini sürdürmekte olan doktor, 12  Ocak günü virüs kapmış bir hastayı tedavi etmesinin ardından önce öksürmeye başladı, sonra ateşi yükseldi. Hastaneye kaldırılan doktor, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Vuhan’da yoğun bakım ünitesinde oksijen maskesine bağlı halde tutuluyor.



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