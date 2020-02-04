Dünya

Koronavirüs Vuhan’ı hayalet şehre dönüştürdü; binlerce hayvan aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya

4 Şubat 2020

Çin’in Vuhan kenti hızla yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle ‘hayalet kente’ dönüşürken evlerine dönmeyen insanların evcil hayvanları açlıkla mücadele ediyor. Hayvan hakları örgütleri en az 50 bin köpek ve kedinin evlerde mahsur kaldığını söyledi.

Euronews’un aktardığı habere göre, Çin’de faaliyet gösteren hayvan hakları koruma dernekleri, Koronavirüs salgını öncesi kentten çıkan ve tekrar dönemeyen insanların evlerinde mahsur kalan evcil hayvanların açıklıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

Vuhan’a dönemeyen endişeli aileler ise hayvan hakları dernekleri ile irtibata geçerek evlerine girip hayvanlarını kurtarmalarını istedi. Fakat binlerce hayvanın yeri hâlâ tespit edilemedi.

Dünya genelinde hayvan haklarını savunan Washington merkezli Humane Society International’e (HSI) göre açlıktan ölme riski altında olan hayvan sayısı 50 binden çok daha fazla. HSI sözcüsü Wendy Higgins ayrıca Vuhan’da yerel yönetimin, Koronavirüsün yayılma riskine karşı sokak ve evcil hayvanları öldürmesinden endişe ettiklerini duyurdu.



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