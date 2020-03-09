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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs saptanan kişinin Kardiyoloji Bölüm Müdürü olduğu açıklandı

9 Mart 2020

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü Müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığı, hastanın semptomlarının sakin, durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

Bunu açıklamaktaki amaçlarının, doktorla temasa geçen hasta ve çalışma arkadaşlarının haberdar edilmesi ve test yapmalarının sağlanması olduğu belirtildi




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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