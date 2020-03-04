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Koronavirüs Napoli-Inter maçını da vurdu

4 Mart 2020

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan rövanş mücadelesi, ülkedeki yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İtalya’da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

Napoli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, Coronavirüsün yayılma riski nedeniyle Valilik kararınca ileri bir tarihe ertelendi.

İki takım arasında 12 Şubat’ta Milano’da Inter’in ev sahipliğinde oynanan maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanarak, rövanş için avantajlı skor elde etmişti.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında da ilk maçta 1-1 berabere kalan Juventus ve Milan arasında bu akşam oynanması planlanan rövanş maçı, dün akşam alınan kararla ertelenmişti.

Coronavirüs nedeniyle daha önce Serie A’nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.




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