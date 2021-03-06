Koronavirüs hastalarında yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildi

Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş’ın uluslararası dergilerde yayımlanan çalışmasında, koronavirüs geçiren hastalarda yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildi. Karadaş, “Koronavirüs baş ağrısı gerçek bir baş ağrısı ve çok büyük oranda yüzde 90’lar civarında iki taraflı görünüyor” dedi.
Prof. Dr. Ömer Karadaş’ın, koronavirüsün nörolojik bulgularına ilişkin yaptığı çalışma, uluslararası dergilerde yayımlanarak, ödül aldı. Karadaş, çalışma kapsamında elde ettikleri verilerde koronavirüste baş ağrısı başta olmak üzere epilepsi, beyin damar hastalıkları, ağrılar gibi, koku ve tat alma bozuklukları gibi pek çok nörolojik bulguların olduğunu gördüklerini söyledi. Karadaş, “Bizim yaptığımız çalışmada baş ağrısının yüzde 30’lara kadar yüksek oranda saptandığını gördük, hatta baş ağrısı tek bulgu olan hasta oranının da azımsanmayacak kadar fazla olduğunu biliyoruz. Sadece baş ağrısı var, onun dışında hiç bulgusu yok” diye konuştu.