ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 522 bini geçti

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2585 artarak 522 bin 872’ye çıktı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 382 artarak 28 milyon 895 bin 694’e yükseldi.
Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2585 artarak 522 bin 872’ye ulaştı.
En fazla vaka ve ölüm California’da
California, 3 milyon 592 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 688 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 936 binden fazla vakayla Florida izliyor.