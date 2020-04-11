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Koronavirüs Avrasya ülkelerinde yükselişe geçti

11 Nisan 2020

Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan’da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 bini geçti. Rusya’da ölü sayısı 106’ya yükseldi. Ukrayna’da ölü sayısı 73’e çıktı

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1667 artarak 13 bin 584’e çıktığı bildirildi.

Rusya’da ölü sayısı 100’ü geçti

Açıklamada, 250 kişinin iyileştiği, 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 106’ya çıktığı aktarıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 159 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, toplam 1 milyondan fazla testin yapıldığını duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle başkentte sağlık merkezleri ve altyapı inşaat projelerinin dışında tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu ifade etti.
İşletmelerin 13 Nisan’dan itibaren kapanması kararı aldıklarını kaydeden Sobyanin, devlet daireleri, sağlık merkezleri, marketler ve güvenlik kurumlarının faaliyetine devam edeceğini aktardı. Sobyanin, gelecek hafta sokağa çıkmanın izne tabi olacağını söyledi.

Ukrayna’da ölü sayısı 73’e yükseldi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 308 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 511’e çıktığı, vakalardan 334’ünün sağlık personeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 79’a, ölü sayısının 4 artarak 73’e ulaştığı aktarıldı.

Ermenistan’da ölü sayısı 13’e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 966’ya yükseldi. Ölü sayısı bir artarak 13’e çıktı.

Kazakistan’da Türk ilaç firması müdürü salgın kurbanı

Yerel basının haberlerine göre, Türk şirketi Abdi İbrahim Global Pharm’ın Genel Müdürü 57 yaşındaki Ziyathan Gasanov, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Hizmet ve Ürün Kontrolü Komitesinin başsağlığı mesajında, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarına ilk yardım edenlerden biri olan Gasanov’un virüs kurbanı olduğu belirtildi.

Gasanov’un Kazakistan’ın eczacılık alanının gelişmesine büyük katkı sağladığı ifade edilen mesajda, “Gasanov, kendi hastalığına bakmaksızın salgınla mücadelede ülkeye destek verdi. Bölgesel sağlık departmanlarına koruyucu malzemeler dağıttı.” ifadesi kullanıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 47 artarak 859’a ulaştı, 4 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 68 oldu. Ülkede 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan’da vaka sayısı 694’e ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 70 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 694’e ulaştığını, 80 binden fazla kişinin karantinada tutulduğunu belirtti. Covid-19 nedeniyle ülkede 3 kişi ölmüştü.

Gürcistan’da vaka sayısı 236 oldu

Gürcistan hükümetinin Covid-19’la ilgili internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 kişide daha virüsün görülmesiyle vaka sayısının 236’ya, iyileşenlerin sayısının 56’ya çıktığı kaydedildi.

Ülkenin Svaneti bölgesindeki Lentekhi Belediyesi sıkı karantinaya alındı. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan’da 12 sağlık çalışanında virüs

Kırgızistan’da 41 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 339’a yükseldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 12 artarak 51’e çıktığını söyledi.

Covid-19 kaynaklı 5 kişinin öldüğü Kırgızistan’da 1097 kişi hastanelerde gözetimde tutuluyor. Olağanüstü hal (OHAL) Büro Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev, uygulamayı ihlal eden 1445 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.



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