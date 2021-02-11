Korkutan açıklama: Dünyayı kasıp kavuracak

İngiltere’de görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve daha öldürücü mutasyonunun dünyada baskın tip haline geleceği öne sürüldü.

İngiltere genetik izleme programı Genomics UK Direktörü Profesör Sharon Peacock, BBC’ye yaptığı açıklamada, bu mutasyonun 50’den fazla ülkede tespit edildiğini ve “büyük olasılıkla dünyayı kasıp kavuracağını” söyledi.

Bilim insanlarının ancak virüsün öldürücülüğünün ortadan kalkmasıyla endişelenmeyi bırakabileceğini kaydeden Peacock, “Ama geleceğe baktığımızda endişelenmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Bence 10 yıl sonra hala endişe ediyor olacağız.” dedi.