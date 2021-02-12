Döviz 7 TL seviyesinden güne başladı

Dün 7,0080’e kadar çekildikten sonra günü 7,03’ten tamamlayan ve bugüne de benzer seviyelerden başlayan dolar/TL, üst üste açıklanan ekonomik verilerin ardından da yatay hareketlerini sürdürdü. Benzer hareketler euro/TL için de yaşanıyor.
Veriler bakımından Türkiye’de piyasalarda haftanın en yoğun günü yaşanıyor. Sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro, cari işlemler dengesi, beklenti anketi aynı anda açıklandı. Verilerin ardından döviz kurlarında kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı.
Bir haftadır 7,05-7,10 aralığında seyreden dolar/TL, bu seviyeyi aşağı yönlü kırarak 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 7 lira desteğini kıramayan dolar/TL, bu sabah veriler sonrasında 7,03 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise güne 8,52-8,53 civarında başladı.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,0197
|7,0240
|7,0462
|7,0176
|%-0,03
|10:29
|EUR – Euro
|8,5088
|8,5177
|8,5445
|8,5054
|%-0,23
|10:29
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,6827
|9,6946
|9,7287
|9,6905
|%-0,28
|10:29
|CHF – İsviçre Frangı
|7,8840
|7,8897
|7,9136
|7,8837
|%-0,06
|10:29
|CAD – Kanada Doları
|5,5191
|5,5220
|5,5249
|5,5410
|%-0,23
|10:29