Döviz 7 TL seviyesinden güne başladı

Veriler bakımından Türkiye’de piyasalarda haftanın en yoğun günü yaşanıyor. Sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro, cari işlemler dengesi, beklenti anketi aynı anda açıklandı. Verilerin ardından döviz kurlarında kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı.

Bir haftadır 7,05-7,10 aralığında seyreden dolar/TL, bu seviyeyi aşağı yönlü kırarak 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 7 lira desteğini kıramayan dolar/TL, bu sabah veriler sonrasında 7,03 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise güne 8,52-8,53 civarında başladı.